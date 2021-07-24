دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يفتح أبوابه للزيارات بشروط

قرر دير الأنبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر، التابع لـ«الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، فتح أبوابه اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، أمام الزائرين سواء للأفراد أو المجموعات، في ظل تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، طبقا لبيانات وزارة الصحة.

شروط الزيارات لدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر

وقال الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، إنه تقرر أن تكون الزيارات في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، حسب المواعيد التالية: «من 8 صباحا حتى 6 مساء صيفا، ومن 8 صباحا حتى 5 مساء شتاء»، مشيرا إلى أنه ستغلق أبواب الدير مجددا طوال فترة صوم الميلاد التي تصل إلى 43 يوما وكذلك خلال فترة الصوم الكبير التي تصل إلى 55 يوما.

وطالب الأنبا دانيال، زوار دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المقررة عند المجئ للدير، موضحا أنه حتى الآن يعتذر الدير عن عدم استقبال راغبي الخلوة سواء من الكهنة أو الرهبان أو الشباب.

صوم العذراء

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الأقباط الأرثوذكس، الشهر المقبل، لبدء صوم العذراء، الذي يستمر حسب اعتقاد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمدة 15 يوما ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك، وتعود هذا العام الأديرة القبطية التي تحمل اسم العذراء مريم إلى إقامة موالدها السنوية التي تقام خلال تلك الفترة بعد إلغائها العام الماضي، بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

موالد العذراء

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة أبرز مولدين للعذراء وهما موالد العذراء بجبل درنكة في أسيوط، ومولد العذراء في الدير المحرق بأسيوط، فيما تقام خلال الصوم القداسات بالكنائس وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، وتقام ما يعرف بالنهضات الروحية بذات الشروط.