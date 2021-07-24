تحذيرات من مناطق غرق بشواطئ العريش.. الأهالي ينقذون اثنين يوميا

حذرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، من التيارات المفاجئة بأغلب المناطق بساحل العريش، التي تؤدي إلى سحب الأشخاص إلى منطقة الغرق في عمق البحر.

وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضية بشمال سيناء، إن هناك مناطق بها غرق وعمق مائي وتيارات مفاجئة بساحل البحر، مطالبا الجميع بتوخي الحيطة والحذر أثناء السباحة.

وقال شهود عيان، من أهالي العريش، إن حالات الغرق زادت عن الحد هذا العام، وأن الشباب من الأهالي يتمكنون بشكل يومي من إنقاذ أكثر من شخصين بشكل يومي، حيث يتم سحبهم إلى الداخل بواسطة التيار المفاجئ.

إنقاذ 3 شباب سحبهم التيار إلى عمق البحر بساحل العريش

وكان شهود عيان، أكدوا أنه تم إنقاذ 3 أشخاص من منطقة بالم بلازا، فيما تم إنقاذ شخص من بحر الريسة من شباب الشيخ زويد، يدعى عمر يوسف، 20 عاما، بعد سحبه إلى العمق.

سيارة إسعاف تنقل غريق إلى مستشفى العريش

ومن جهة أخرى، قامت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء، اليوم السبت، بنقل غريق في حالة سيئة من شاطئ البحر بالعريش، إلى مستشفى العريش العام.

وقال شهود عيان، إن شاب يدعى عمر محمد سالم، 27 سنة، من مدينة العريش، نزل للاستحمام في مياه البحر المتوسط في منطقة شاليهات سنين، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وتم سحبه من التيار المفاجئ.

وأضاف الشهود، أن عمليات حدوث زوابع مائية وتيارات مفاجئة أدت إلى تعرض الشاب للغرق نتيجة ارتفاع الأمواج، وتم نقله في حالة سيئة إلى مستشفى العريش العام لإنقاذ حياته بسيارة إسعاف، فيما يخضع لعمليات سحب مياه من جسده بقسم الاستقبال بمستشفى العريش العام.