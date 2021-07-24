8 ملايين جنيه إيرادات الأفلام رابع أيام عيد الأضحى

تجاوزت إيرادات الأفلام رابع أيام عيد الأضحى المعروضة في السينما، مساء أمس الجمعة، الـ8 ملايين جنيه، حيث حققت الأفلام الموجودة في دور العرض السينمائي 8 ملايين و394 ألف و248 جنيها.

فيلم العارف يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى

وتضم قائمة الأفلام المعروضة حاليًا في السينما 6 أفلام «العارف، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا، أحمد نوتردام، ديدو، ماما حامل»، وتصدر فيلم العارف قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى طيلة الأيام الماضية.

فيلم العارف

تصدرت إيرادات فيلم العارف شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، أمس الجمعة، حيث حقق 4 ملايين و521 ألف و145 جنيها، وهو من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

في المركز الثاني من حيث الإيرادات في شباك التذاكر مساء الجمعة، جاء فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، بواقع 2 مليون و181 ألف و271 جنيها، بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

فيلم مش أنا

في المركز الثالث جاء فيلم «مش أنا» بإيرادات مليون و662 ألف و680 جنيها، بطولة تامر حسني وحلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

فيلم أحمد نوتردام

وفي المركز الرابع من حيث الإيرادات جاء فيلم «أحمد نوتردام» حيث حقق 21 ألف و612 جنيها، بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

فيلم ديدو

وفي المركز الخامس جاء فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وحقق إيرادات 7 آلاف و105 جنيهات.

فيلم ماما حامل

وفي المركز السادس والأخير جاء فيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وحقق إيرادات 435 جنيها.