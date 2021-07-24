«غيلان باريه» أثر جديد للقاح جونسون.. ما أعراضه وكيفية علاجه؟

لا تزال أعراض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا موضع جدل للجميع، وتتوالى الأخبار بشأن أثار لقاح جونسون آند جونسون، حيث أعلنت الجهة التنظيمية للدواء في أوروبا أنها أضافت خللاً عصبياً نادراً يعرف باسم متلازمة «غيلان باريه» كعرض جانبي محتمل للقاح.

وحسبما أفاد موقع العربية، أوضحت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي، أن لجنة السلامة المختصة بذلك خلصت إلى احتمال وجود علاقة بين اللقاح ومتلازمة «غيلان باريه» العصبية، ذلك بعد أن أعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في 13 من يوليو الجاري، من ازدياد خطر الإصابة بتلك المتلازمة لدى أشخاص تلقّوا لقاح جونسون آند جونسون، حيث أصيب 100 شخص بالمتلازمة من أصل نحو 12.5 مليون شخص تلقوا هذا اللقاح الأحادي الجرعة.

ما هي متلازمة غيلان باريه؟

هي متلازمة عصبية تصيب الأعصاب الطرفية للجسم وتؤدي إلى ضعف الأعصاب تدريجيا، إلا أنها ليست أمرا خطيرا، بحسب وصف الدكتور هاني طاهر، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر.

ويبدأ الشلل الرخوي المؤقت غالباً من الساقين وينتقل إلى اليدين وقد يتطور الأمر إلى عضلات التنفس والرأس والرقبة، وبحسب تصريحات الدكتور هاني طاهر لـ«الوطن» هو متلازمة عصبية لها أدوية علاجية وحقن، وإن كانت نسبة الإصابة بهذا العرض من الذين تلقوا اللقاح قليلة.

فعالية لقاح جونسون أند جونسون ضد متحور دلتا

يذكر أنه في أبريل الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون، وذلك بعد الإبلاغ عن حالات إصابة بجلطات دموية نادرة.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعّال ضد متحور «دلتا» شديد العدوى، واعتمدت الشركة في هذا الأمر على تحليل تم إجراؤه على عدد صغير من المشاركين دون تحدد عدد معين.