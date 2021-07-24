«حماية المستهلك»: نراقب عدم زيادة تعريفة الركوب

تتابع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، انتظام حركة التعامل في الأسواق المصرية، سواء الخاصة بأسعار السلع أو الخاصة بتعريفة الركوب في وسائل المواصلات، خاصة بعد قرار تحريك أسعار الوقود أمس الجمعة.

غرفة عمليات من وزارة التموين لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق

وأكدت وزارة التموين أن غرفة عمليات الوزارة المشكلة منذ بداية عيد الأضحى المبارك، تتابع حتى الآن مدى توافر السلع التموينية في منافذ صرف التموين.

وأشارت غرفة عمليات وزارة التموين إلى أن الأسواق لم تشهد نقصا في أي سلعة بعد قرار تحريك سعر الوقود بالأمس من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

أيمن حسام الدين يؤكد استمرار حملات «حماية المستهلك» لمراقبة الأسواق

من جانبه، قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شن حملات مكثفة يوم الجمعة، وأن الحملات لا تزال مستمرة بكل المحافظات للتأكد من توافر البنزين والمواد البترولية بكل محطات الوقود وعدم وجود تكدسات بها.

ونوه حسام الدين، أن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار، حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة، موضحا أنه انطلاقا من هذا تراقب أفرع الجهاز في جميع المحافظات سعر تعريفة الركوب للتأكد من عدم زيادتها على المواطنين.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588

وناشد حسام الدين المواطنين الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 في حال شكواهم من زيادة الأسعار أو زيادة تعريفة ركوب المواصلات.

وينتشر في الأسواق على مستوى المحافظات مفتشين تابعين لجهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار في محاولة لرفع الأسعار والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل النقل والمواصلات.