قبل طرح الإعلان الـ15.. طرق التسجيل الإلكتروني بموقع الإسكان الاجتماعي

ينتظر عدد كبير من المواطنين، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح الإعلان المقبل، «الإعلان الـ15» للإسكان الاجتماعي، كى يستطيعوا الحجز، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن طرح الإعلان الـ15، سيكون ضمن الإعلانات التي سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي تسمح مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بتقسيط قيمة الوحدة السكنية، لمدة 30 عاما، وبفائدة متناقصة 3%.

وتعد مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كى يستطيعوا زيارة الموقع، وتسجيل الدخول، ومن ثم البحث والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى إلكترونيا «أون لاين».

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، سيتم تسليم الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي «الإعلان الـ15» كاملة التشطيب، أي جاهزة للسكن، ومن المتوقع ألا تقل مساحات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها في الإعلان المقبل، عن 90 مترًا مربعًا.

وترصد السطور التالية، خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات التسجيل الإلكترونى على موقع الإسكان الاجتماعى

1- الدخول على الموقع الرسمى الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط هنـا.

2- اختيار إنشاء حساب جديد وإدخال المعلومات المطلوبة، منها الرقم القومي ورقم الهاتف وغيرها.

3- اختيار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وكتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة والضغط على تسجيل الدخول.

ويضم الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي «الإعلان الـ 15» وحدات جاهزة للتسليم الفوري، كما يضم الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي «الإعلان الـ 15» وحدات يتم تسليمها بعد 3 سنوات.

وسيتم تسليم الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي «الإعلان الـ 15» كاملة التشطيب، أي جاهزة للسكن.