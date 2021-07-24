«راحوا يتفسحوا رجعوا في كفن».. رحلة شقيقين من الدقهلية لرأس البر

شيع الآلاف من أهالي قرية «العزيزة» مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية في ساعة مبكرة اليوم السبت، جنازة شقيقين غرقا معًا في شاطئ شارع 77 بمصيف رأس البر بمحافظة دمياط.

وخرج أهالي القرية في جنازة مهيبة لتشيع جنازة الشقيقين فور تصريح النيابة العامة بدفنهما وسط دعوات بأن يلهم الله أسر ضحايا الحادث بالصبر، وبعد انتظار ساعات لحين وصول جثماني الغريقين بالبحر المتوسط.

وفاة شقيقين غرقا في رأس البر

وتوفي «أحمد المهدى المشاعلي، 23 عاما، وشقيقه أدهم المهدي المشاعلي 16 عاما»، وتم انتشالهما من شاطئ 77 بمصيف رأس البر بمحافظة دمياط، وجرى تشيعهما في حالة من البكاء الهستيري من أهالي القرية بأكملها.

قرية العزيزة تبكي الشقيقين

وفور انتشار خبر غرق الشقيقين، خرج أهالي قرية العزيزة ينتظرون نفي تلك الأنباء، داعين أن يكون هناك تشابه في الأسماء وأن ينجي الله الشقيقين من الموت وأن يتم إسعافهما، وانتظر الأهالي لساعات حتى تم تأكيد خبر وفاتهما ضمن 5 شباب غرقوا في هذا اليوم بمصيف رأس البر بمناطق متفرقة، مما تسبب في حالة من البكاء الهستيري بين أصدقائهما وأهالي القرية.

سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية وشبابها، والذين يعرفون الشقيقين المتوفين بحسن الخلق والطيبة.

وصول الجثتين إلى القرية

وصلت جثتا الشابين الشقيقين في سيارة إسعاف وتم نقلهما إلى نعشين وصلى عليهما الجنازة الآلاف من أهالي القرية وسط دعوات لهما أن يجعلهما الله من الشهداء وأن يلهم أسرتهما الصبر.

وكان اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، أكد أن 4 شباب نزلوا إلى الشاطئ في غير مواعيد العمل الرسمية مما تسبب في غرقهم، وذلك رغم التحذيرات من النزول إلا في مواعيد محددة ويكون رجال الإنقاذ متواجدين علي الشاطئ، مشيرا إلى أن الغرقى من محافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس البر المركزي لإنهاء إجراءات الدفن.