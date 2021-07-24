«مصر للطيران» تسير 88 رحلة جوية غدا

تسير مصر للطيران غدا الأحد 25 يوليو 88 رحلة جوية بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، دبي، ندجامينا، عمّان، لاجوس، تونس، الدوحة، بودابيست، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، لندن، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، برلين، بروكسل، موسكو، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، برشلونة.

كما تسير 24 رحلة داخلية إلى كل من سوهاج وأسيوط وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا وأسيوط وسوهاج، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7905 راكبا.