أول أكتوبر.. بدء عرض فيلم «Titane» الفائز بالسعفة الذهبية في السينمات

تبدأ دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية عرض الفيلم الحاصل على السعفة الذهبية بالدورة الـ74 من مهرجان كان، «Titane» للمخرجة الفرنسية الشابة جوليا دوكورنو، في الأول من أكتوبر المقبل.

وأعلنت شركة «Neon» حصولها على حقوق توزيع الفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ووصف الناقد بيتر ديبروج الفيلم بأنه «مفعم بالحيوية» و«مظلم»، حيث كتب أن فيلم «Titane» هو «رحلة شاذة ومثيرة للجدل بلا شك مما أدى إلى إنتاج فيلم غير مألوف».

وتعتبر المخرجة الفرنسية هى السيدة الثانية التي تفوز بالسعفة الذهبية في تاريخ المهرجان، وذلك بعد 28 عامًا من فوز المخرجة جين كامبيون عن فيلم «The Piano»، وانتزعت جوليا دوكورنو الجائزة من 24 فيلما كانوا يتنافسون على الجائزة الأهم في المهرجان السينمائي الأبرز، وتعتبر أيضا أصغر المتنافسين سنا.

وقالت المخرجة الفرنسية في كلمتها أثناء تسلم الجائزة، «كنت أشاهد حفل توزيع جوائز كان كل عام عندما كنت طفلة، في ذلك الوقت، كنت متأكدة من أن جميع الأفلام التي حصلت على جوائز مثالية، لأنها كانت على هذا المسرح، والليلة أنا على نفس المسرح أعلم أن فيلمي ليس مثاليًا، أعتقد أنه لا يوجد فيلم مثالي في نظر الشخص الذي صنعه»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وعادت المخرجة جوليا دوكورنو، للمهرجان بعد 5 سنوات من مشاركتها بفيلم الرعب «Raw» في أسبوع النقاد وحصولها على جائزة الـ «فيبرسي»، وتدور أحداث فيلم «Titane» حول أب يجتمع مع ابنه الذي فقده منذ 10 سنوات بعد سلسلة من الحوادث غير المبررة، ويشارك في بطولة الفيلم فينسنت ليندون الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان 2015 عن أدائه في فيلم «The Measure of a Man».