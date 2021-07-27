صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيقرر خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتة إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات كل التخصصات انتهت تمامًا، ويجري حاليًا المراجعة ورصد الدرجات وتقديرها، ومن ثم عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها ونشرها عبر هذا الرابط.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: خلال ساعات

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مشيرا إلى أن نتيجة الدبلومات ستعلن عبر هذا الرابط، كما سيجري إعلانها في المدارس الفنية، موضحا أن امتحانات الدبلومات الفنية، جرت بصورة منتظمة وطبيعية، ولم نرصد أي معوقات تؤثر على سيرها.

مجاهد: نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. ستكون في المدارس

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ستنشر عبر هذا الرابط، عقب إعلانها مباشرة، مؤكدا أن نحو 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

مجاهد: نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس "مطمئنة"

وأشار مجاهد، إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لم ترصد أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، مؤكدا أنه سيجري توقيع عقوبات رادعة على كل الطلاب الذين جرى تحرير محاضر غش لهم، لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، موضحًا أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ستكون مجمعة بالدرجات.