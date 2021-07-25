حالة الطقس اليوم 25-7-2021.. ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة لـ80%

أصدَرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع الخبراء أن يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال الخبراء إنَّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، إذ تصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%.

وقال الخبراء إنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 25

بلطيم 32 24

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 24

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 34 25

السويس 34 25

العريش 32 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 32 19

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 30 20

الطور 36 25

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 25

المنيا 35 25

أسيوط 36 25

سوهاج 37 26

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 28

إدفو 40 29

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28