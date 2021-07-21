«الأرصاد» للمواطنين: الطقس مستقر ومناسب للسفر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس ثاني أيام العيد، قائلًا إنَّ الطقس على القاهرة والوجه البحري حار رطب، وبالنسبة للسواحل الشمالية يعتبر مائل للحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، وفي الجنوب الطقس شديد الحرارة.

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الأربعاء، أنّ السمة الغالبة في معظم المناطق هي نشاط الرياح، في فترات الليل والصباح، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضح مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ هذه الفترة تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وسيتمَّ استشعارها بشكل أكبر غدا وبعد غد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل من درجتين لثلاث درجات، وتسجل العظمى بالقاهرة 37 درجة اليوم، بينما سجلت الأيام الماضية 39، ومن المتوقع أن تسجل غدا ما بين 36 و35 درجة.

ولفت إلى أنَّ الشبورة المائية تظل موجودة في فترة ما بعد الفجر وحتى الساعة السادسة صباحًا، وهو وقت قصير، وتظهر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وبالتالي الأجواء مستقرة تماما، وتسمح بحركة السفر على مدار اليوم.

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ الملاحة البحرية معتدلة في البحرالمتوسط، ومهيأة لكل عمليات الصيد والملاحة، بينما هناك اضطراب نسبي في البحرالأحمر، ولكن لا يؤثر على المواطنين والاستمتاع بالشواطئ.

درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 37 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24.

سيوة العظمى 37 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25.

دمياط العظمى 32 والصغرى 25.

الإسماعيلية 38 الصغرى 25.

السويس العظمى 37 والصغرى 25.

العريش العظمى 33 والصغرى 25.

طابا العظمى 36 والصغرى 24.

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 21 .

شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 30.

الفيوم العظمى 39 والصغرى 24.

بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.

المنيا العظمى 40 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 42 والصغرى 26.

قنا العظمى 43 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 44 والصغرى 27.