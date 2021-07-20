رسالة من «الأرصاد» للمواطنين في العيد: ابتعدوا عن الشمس حتى الـ5 عصرا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس أول أيام العيد، تشهد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر وساعات الليل، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ومع ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس تبدأ نسب الرطوبة في الانخفاض تدريجيا، وتكون أقل قيمة لها في فترة الظهيرة على عكس درجة الحرارة، والتي تسجل أعلى قيمة لها.

انخفاض الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم الثلاثاء، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة، وكانت أعلى من المعدلات بدرجتين لثلاث، وبدأت الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف حتى أمس الإثنين، ويستمر الانخفاض لنهاية الأسبوع.

الطقس شديد الحرارة خلال فترة الظهيرة

وأشارت إلى أن الهيئة تتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ39، وسيكون الطقس شديد الحرارة في ساعات النهار، خاصة في فترة الظهيرة حتى العصر.

نصائح عند الخروج للمتنزهات

ونصحت «شاكر» المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر حتى الـ5 عصرا، وحال الخروج إلى المتنزهات يجب ارتداء واقي للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس، ومن الضروري شرب المياه بكميات كبيرة في أثناء فترات النهار.

شبورة مائية خفيفة في الصباح

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بُعد إلى أنه يوجد شبورة مائية خفيفة على الطرق، لكنها غير مؤثرة على حركة المرور والسفر، نظرًا لأن شروق الشمس يظهر مبكرًا، ومن أفضل المناطق للسفر وقضاء إجازة العيد، هي السواحل الشمالية، وتتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 30 و31 درجة، والرطوبة تكون مرتفعة.

أمطار على أقصى جنوب البلاد

وتوقعت بسقوط أمطار خفيفة للغاية على أقصى جنوب البلاد، مثل حلايب وشلاتين وأبوسمبل، مؤكدة أنها أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما، وتسجل درجات الحرارة على الصعيد 44 درجة.