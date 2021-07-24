الخطوط السعودية تبدأ نقل الحجاج برحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة

بدأت الخطوط السعودية أمس الجمعة، عملياتها التشغيلية لنقل الحجاج في مرحلة العودة بعد إتمام نسكهم، حيث كانت أولى الرحلات المخصصة للحج انطلاقا من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالرقم (SV5992) متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (00:45) صباحا وعلى متنها 260 حاجا، ووصلت بقية رحلات الحج والبالغة 7 رحلات إلى كل من الرياض والدمام والهفوف قادمة من جدة يوم الجمعة.

وتم استيعاب الحجاج على جدول شبكة الرحلات الداخلية من خلال إضافة أكثر من (11.7) ألف مقعد اعتبارا من 12 وحتى 16 ذو الحجة، بزيادة الرحلات إلى جانب استخدام طائرات ذات سعة مقعدية أكبر، ليصبح مجموع السعة المقعدية قرابة 15 ألف مقعد موزعة بين 8 رحلات حج و25 رحلة إضافية، و49 رحلة استخدام فيها طائرات ذات سعة مقعدية أكبر، فيما تواصل السعودية خلال الأيام القادمة تسيير رحلاتها المتتابعة داخليا ودوليا بكل انسيابية، حيث تشهد هذه الفترة إلى جانب تفويج ضيوف الرحمن بعد أن أتموا حجهم بكل يسر وطمأنينة، إجازة عيد الأضحى واستمرار إجازة الصيف.

ويتابع فريق تنفيذي ميداني سير العمليات التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والإشراف بشكل مباشر على تشغيل الرحلات وفق الخطة المعتمدة، وقد حرصت المملكة على تجهيز كل المتطلبات التشغيلية وتوفير كل الإمكانات البشرية والفنية والمعدات الأرضية لمناولة الرحلات بالمحطات الداخلية، من خلال فريق عمل متخصص من كل الإدارات التشغيلية بالمؤسسة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات في جميع مواقع الخدمة وعلى متن الرحلات.

وتؤدي "الخطوط السعودية" دورها كمختلف مؤسسات الدولة المتعددة المعنية بتوفير أفضل الخدمات للحجاج استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فضلا عن متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حيث عززت التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمطارات وكافة القطاعات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج لضمان سلاسة الحركة التشغيلية.