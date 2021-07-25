حظك اليوم الأحد 25-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحب الكثير من الناس متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم باستمرار، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 25-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة، وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج الحمل 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ بمنزل الحب يمنحانك إشراقة وطاقة عاطفية وتجمعك بالأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 25-7-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس ومع ذلك قد تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم برج الثور 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 25-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يدفعك اليوم لتحقيق مكاسب وقد تعوّض أي خسائر سابقة وتخطط جيدا لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج السرطان 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا ويقظة، وتقترب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 25-7-2021 على الصعيد المهني

لا تتعجل الأمور وتأنّ في قراراتك.. احم حقوقك وتمهّل في حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم برج الأسد 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم عدم الاكتراث بشريك حياتك وحاول أن تظهر اهتماما به.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 25-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العذراء 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان، تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 25-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالحماس لإنجاز أعمالك وتحصل على التقدير لكل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الميزان 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 25-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا حافظت على اللباقة.

حظك اليوم برج العقرب 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب، وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 25-7-2021 على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج القوس 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ورغم الضغوط، الفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 25-7-2021 على الصعيد المهني

تميل اليوم للتركيز على أمور مالية ومن الممكن تحقيق مكاسب بشرط أن تعتني بحساباتك وأن تتمهل في خطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بمراجعة أقوالك وردودك وعليك بالتريث قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 25-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تجمع الكل على هدف واحد، تنجز أعمالك وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالتألق وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 25-7-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما، وأن تحافظ على ما يصلك من أسرار.

حظك اليوم برج الحوت 25-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لتأمل الأحداث من حولك، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.