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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | السبت 24 يوليو 2021
برج الدلو

برج الدلو

مولود برج الدلو مزاجي ومن الصعب أن يعبر عن مشاعره العاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك وفي مواجهتك الشمس والمريخ مما يجعلك تميل للعصبية ومن المهم ألا تتسرع في إظهار غضبك.

حظك اليوم برج الدلو 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

تأنّ اليوم في انفعالاتك.. الوضع الفلكي قد يدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

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