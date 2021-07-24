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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | السبت 24 يوليو 2021
برج الجدي

برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بالعقلانية، كما أنه يحب العائلة ويقدسها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى أيضا في قراراتك وخطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الجدي 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحظ تساعدك على تحسين علاقاتك وقد تركز طاقتك للحفاظ على من تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي إلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

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