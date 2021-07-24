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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | السبت 24 يوليو 2021
برج الحوت

برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت قلوبا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة فضلا عن أنهم يمتلكون مواهب إبداعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 24-7-2021 على الصعيد المهني 

القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للانعزال قليلا.. الزم الكتمان واعتمد على خيالك لتهرب بحنكة من المستجدات.

حظك اليوم برج الحوت 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت فردوس عبد الحميد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 فبراير.

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