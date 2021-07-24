حظك اليوم برج القوس السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم برج القوس 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل اليوم لإظهار مشاعرك ويستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.