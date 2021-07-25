حظك اليوم برج الحمل الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الحمل لديه طاقة إيجابية رائعة إلى جانب أنّه مفعم بالحيوية والنشاط.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة، وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الشمس والمريخ بمنزل الحب يمنحانك إشراقة وطاقة عاطفية وتجمعك بالأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.