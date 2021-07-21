حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الحمل الامتلاك وأن يكون قياديا ويسيطر على الأمور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي داعم ويعدك بأحداث غير متوقعة وتعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.