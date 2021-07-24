بينهم طفلة.. إصابة 4 أشخاص بالرصاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية، إثر مشاجرة اندلعت بينهم بقرية بني حميل دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزي، وتحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الطرفين.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية بني حميل الساحل القبلي، ووجود مصابين، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

نتج عن الواقعة إصابة كل من: ريهام ممدوح محمد عبد الله، 4 سنوات بشظيه بالرأس، محمد عبد الله أحمد عبد الله، 65 سنة، بطلق ناري بالساق اليسرى، سلام محمد محمد سالمان السن، 35 سنة، بطلق ناري نافذ بالفخذ وجروح بالبطن، محمد جابر عبد الوكيل يوسف السن، 19 سنة، بطلق ناري بالقدم اليمني، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتبين أن سبب المشاجرة، خلافات الجيرة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.