«التعليم» تنعي «طالبة المنوفية» التي توفيت قبل بداية امتحان الفيزياء 

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة منار محمد عبدالباقي، بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، التي فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها.

وجرى استدعاء وسيارة الإسعاف فورًا، ونقلت لمستشفى منوف العام لإسعافها، لكن فاضت روحها إلى خالقها، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ما يتردد بأن الطالبة توفيت بسبب صعوبة امتحان الفيزياء؛ إذ أنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.