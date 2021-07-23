«التعليم» تخصص رابطا لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية العامة

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا لتلقي شكاوى طلاب إتمام مرحلة الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنها حريصة على تفعيل الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب، في إطار سياسة التحول الرقمي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، وتم تطبيق عقوبات رادعة على الطلاب الذين قاموا بالغش في الامتحانات.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للطلاب كتابة الشكوى من خلال هذا الرابط، بعد إدخال الكود ورقم الجلوس، ثم الضغط على زر «تسجيل دخول»، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف الامتحانات اعتبارا من غد السبت، الموافق 24 يوليو الجاري، لطلاب الشعبة العلمية ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة، مؤكدا أنه تم تحويل 157 حالة غش إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن تصحيح أوراق إجابات الامتحانات يتم إلكترونيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهى يوم 2 أغسطس المقبل، مؤكدا أن الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد سيتم عقد امتحان دور ثاني لهم بنفس الدرجات الفعلية، لافتا إلى أن أي طالب يقوم بتسريب جزء من أسئلة الامتحانات سيحرم من دخول الامتحانات لمدة لا تقل عن عام.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، تعتمد على الفهم، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية تهتم بمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان الامتحانية، مؤكدا أنه لا توجد أخطاء في أعمال تصحيح الثانوية العامة، كما يزعم البعض.