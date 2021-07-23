السيسي: شوفت ناس تحاول على استحياء ردم في بحيرة غرب محور التعمير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أثناء مروره بالطائرة على غرب محور التعمير، «لاقيت الناس على استحياء كده عاوزه تردم تاني في البحيرة، لأ، إحنا قولنا هنخلص ونطهر وحتى المزارع السمكية تبقى منظمة، دي مش بتاعة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوحدها، دي بتاع أجهزة الدولة مع بعضها، زي المحافظة مع وزارة الري والموراد المائية و وزارة الزراعة».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية: «قولنا نخلي مسؤول أو كيان يتابع البحيرات دي عشان تبقى فيه قيادة تتحمل مسؤولية الموضوع ده، ممكن وزارة الدفاع توفر لكم طائرات تشوفوا المنشآت بتاعتكم والواقع اللي فيه البلد، إحنا جايين عشان نشتغل ونغير حال بلدنا».