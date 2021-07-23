الوزير: يجب الصبر على الانتهاء من محور التعمير.. «بنعمل طريق يعيش العمر»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه من الضروري الصبر بعض الوقت قبل رصف طبقات الأسفلت بمشروع طريق محور التعمير بمدينة الساحل الشمالي، حتى تحدث كل عمليات الهبوط غير المنتظم الذي من الممكن أن يحدث بهذا الطريق، بسبب طبيعة التربة بالمنطقة الخاصة بهذا المحور.

وأضاف «الوزير»، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، أنه يرى أن نصبر بعض الوقت على الطريق ولا نتعجل في عملية رصف الأسفلت، حتى لو أقدمنا على ذلك نقوم برصف طبقة واحدة فقط وبعدها نصبر مدة أخرى، «احنا بنعمل طريق يعيش العمر كله».

وأشار وزير النقل إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة عن هذا المشروع، بينت أنه يحتاج إلى فترة من 18 شهرا إلى 24، حتى يتم الانتهاء من عمليات إنشائه بشكل كامل ويصبح جاهزا للاستخدام بكامل كفاءته.

وألمح إلى أنه أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، أن هناك توقعات بأن تحدث عملية هبوط لمحور 30 يونيو ومحور روض الفرض، مشيرًا إلى أنه كان هناك توقعات بأن يهبط محور روض الفرج حوالي 6 سم سنويا، وهو ما حدث بالفعل مؤخرا ولكن بمعدل 1 سم سنويا.

وتابع: «وده لأننا اشتغلنا فيه بهراسات بوليجن وحاجات تقيله أوي، وبقالنا 3 سنين مفتتحينه، يمكن اي حد يمشي عليه دلوقتي يحس أن في عتبة صغيرة كدا قبل الأعمال الصناعية، وده متوقع في كل الطرق».