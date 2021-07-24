عاجل.. حركة تنقلات موسعة بين رؤساء مراكز ومدن ونوابهم في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم حركة تنقلات موسعة طالت عدد كبير من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم وبعض مديري الإدارات بالديوان العام والمناطق الصناعية، في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي، وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين وتهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

حركة روساء مراكز ومدن الدقهلية

وشملت الحركة ندب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنزلة، وندب صبري سليمان رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد للعمل رئيسا لحى غرب المنصورة ، وندب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل رئيسا لمركز ومدينة تمي الأمديد ، وندب سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل رئيسا لحى شرق المنصورة، وندب محمد البسيوني رئيس حي شرق للعمل رئيسا لمركز ومدينة نبروه، وندب رضا قويطة رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل رئيسا لمركز ومدينة منية النصر، وندب حاتم عبد الله على رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل رئيسا لمركز ومدينة الجمالية، وندب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل رئيسا لمركز بني عبيد، وندب ريحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنصورة، وندب هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل رئيسا لمركز ومدينة أجا، وندب أمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل رئيسا لمدينة الكردي، وندب محمد أبو العينين رئيس مدينة الكردي للعمل رئيسا لمركز ومدينة ميت سلسيل، وندب السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل رئيسا لمركز ومدينة دكرنس.

حركة نواب روساء مراكز ومدن الدقهلية

وعن نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء فقد شملت الحركة ،ندب نجلاء فتحي محمد نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا، وندب محمود متولى عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بميت الفرماوي للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب أحمد فتحي حجازي نائب رئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب محمد انور على نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب السيد شعبان حسين مدير الايرادات بدكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب هانم محمد ابو العز مدير المتابعة بمنية النصر للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب نبيل السيد ابو المعاطي بالوحدة المحلية بقرية غزالة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بني عبيد ، وندب محمود عبد الشافي نائب رئس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب أشرف عبد الواحد نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائب رئيس حي غرب المنصورة، وندب حسن عزام سكرتير مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب جلال أحمد محمد مدير المجالس واللجان بدكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب رشا مأمون أبو بكر بإدارة المجالس بميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب كريمة عبد الغفار نائب رئيس حي غرب للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنة، وندب مي محمد عبد الرازق نائب رئيس مدينة محلة دمنة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة نبروه، وندب عاطف محمد سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر، وندب وليد إبراهيم طه مدير التفتيش المالي بالديوان العام للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

كما تضمنت الحركة إلغاء ندب كلا من طه السباعي وأحمد مبارك من العمل نائبا مركز ومدينة دكرنس وعودتهم للعمل بجهة عملهم الاصلية.

وتضمنت ندب فاتن المتولي عطية سكرتير مدينة محلة دمنة للعمل سكرتيرا لمركز ومدينة دكرنس، وندب فاطمة عبد الفتاح حسانين رئيس الوحدة المحلية لقرية شها للعمل سكرتيرا لمركز ومدينة طلخا، وندب احلام العباسي حسين سكرتير مركز ومدينة منية النصر للعمل سكرتيرا لمدينة الكردي، وندب محمد صلاح الشحات مدير مكتب رئس مركز ومدينة منية النصر للعمل سكرتيرا لمركز ومدينة منية النصر، وندب وليد أبو الفتوح العوضي سكرتير مدينة الكردي للعمل سكرتيرا لمركز ومدينة المنزلة.

وتضمنت الحركة إلغاء ندب محمد فتحي شحاته سكرتير مركز ومدينة طلخا وعودته للعمل بجهة عمله الاصلية، والغاء ندب المهدي محمد المهدي سكرتير مركز ومدينة دكرنس وعودته للعمل بجهة عملة الاصلية.

حركة مديري الإدارات في مراكز ومدن الدقهلية

وعن مديري الادارات شملت الحركة ندب مصطفى عنان نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل مديرا للمنطقة الصناعية بجمصة، وندب طارق الحماحمي مدير الموارد البشرية بمركز ومدينة المطرية للعمل مديرا للمنطقة الصناعية بالعصافرة، وندب احمد البنداري السعيد مديرا لإدارة المواقف بالمحافظة، وندب أشرف محمد الوزير للعمل مديرا لإدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة، وندب أحمد محمد عبد الرحمن للعمل مديرا لإدارة متابعة الايرادات بالمحافظة، وندب فايز عطية راشد للعمل مديرا لإدارة التحقيقات بالمحافظة.

وتضمنت الحركة إلغاء ندب أحمد محجوب من العمل مديرا للمنطقة الصناعية بجمصة وعودته للعمل بجهة عمله الاصلية، كما تم الغاء ندب عبير نظمي يوسف من العمل مدير ادارة التحقيقات بالمحافظة وندبها للعمل مديرا لإدارة التحقيقات بمدينة محلة دمنة.

وفي ذات السياق تضمنت الحركة ندب هبه عبد الفتاح للعمل بمركز المعلومات، وندب مجاهد سعد للعمل بمركز ومدينة بلقاس، وندب رضا عباس للعمل بمركز ومدينة السنبلاوين، وندب احمد شعلان للعمل بمدينة محلة دمنة.