6920 طالبًا بالثانوية العامة أدوا امتحان الفيزياء في دمياط

أدى طلاب الثانوية العامة «الشعبة العلمية» بمحافظة دمياط، اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بإجمالي 6 آلاف 920 طالبا وطالبة.

واطمأنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات.

من جانبه، تابع عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية الامتحانية في غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتواصل مع مديري الإدارات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، وتكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد «عثمان» أن امتحان اليوم في مادة الفيزياء سار بشكل جيد، حيث قامت غرفة العمليات قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية والبالغ عددها 49 لجنة رئيسية، وأن جميع مراحل العمل تسير بشكل منتظم ووفق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وغرفة العمليات لم تسجل أي شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية.

جدير بالذكر، أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 قد انطلق يوم 10 يوليو الماضي ويستمر حتى يوم 2 أغسطس المقبل، وأدى طلاب الشعبتين «الأدبية والعلمية» الامتحان في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة» والجغرافيا والفلسفة والكيمياء.