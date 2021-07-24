إعدام 150 كيلو لحوم ومصنعات لحوم وأغذية متنوعة في دمياط

شن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، حملات رقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث قام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بشن حملة مكثفة للمرور على شواطئ رأس البر، وتم المرور على 22 منشأة منها 14 منشأة تدار بدون ترخيص، وتم التوصية بغلقها إداريا وتحرير 24 محضر جنحة صحية، وإعدام 150 كيلو لحوم ومصنعات لحوم و أغذية متنوعة متغيرة الخواص الطبيعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد «عبدالجواد»، على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة دمياط والمترددين عليها.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد الدكتور إيهاب محمود المسئول عن مراكز تلقي اللقاح أن كل مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع خلال أيام الأسبوع.

وناشد «عبدالجواد» المواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح حيث أن فرق العمل بالمراكز تسعى لتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ونوهت مديرية الصحة بدمياط، بأن من لم يتمكن من الحضور فى الميعاد المقرر له يمكنه الاتصال بهذا الرقم لتعديل ميعاد التطعيم 15335

وشدد على تكثيف تلك الحملات على المحال وتم مناقشة سير العمل بمبادرات الرئيس (مبادرة صحة الأم والجنين - مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع في حديثي الولادة مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر علي الاعتلال الكلوى - مبادرة دعم صحة المرأة) وآخر مستجدات المبادرة الرئيسة حياة كريمة لتطوير القرى بمركز كفر سعد.