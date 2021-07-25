المخرج عصام السيد: مصر أكبر دولة عربية لديها فرق مسرحية دائمة

أكد المخرج المسرحي عصام السيد، أن هناك حالة من حالات المد الثقافي ونوعا من أنواع الصحوة، في السنوات الأخيرة من بعد 30 يونيو، مشيرا إلى أن مفهوم الثقافة لا ينحصر في الكتاب أو المسرحية أو الفيلم فقط، مؤكدا أن الثقافة لا تنفصل عن الحضور السياسي لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

السيد: نستشعر صحوة ثقافية في السنوات الأخيرة

وأضاف لـ «الوطن»: «على مدار السنوات التالية لـ 30 يونيو 2014، بدأنا نستشعر نوعا من أنواع الصحوة، وشهدنا حالة اهتمام وحراك وتقدم نستطيع تسميته بـ (مد ثقافي) وخاصة على مستوى نشاط المسرح، سواء على المسرح الجاد أو حتى مسرح التسلية»، مؤكدا أن مصر أكبر دولة عربية تقدم إنتاجا مسرحيا وأكبر دولة عربية لديها فرق مسرحية حكومية دائمة (وليست مؤقتة).

وتابع: «تم تدشين عدد من المشروعات الثقافية المهمة التي يتم تنفيذها للحاضر والمستقبل، ومنها على سبيل المثال مشروع (ابدأ حلمك)، الذي تقدمه الثقافة الجماهيرية لتدريب وتثقيف الشباب وتخريج فنانين على أعلى مستوى، ومع استمراره سيحقق نتائج عظيمة على مستوى التثقيف والتنمية».

وذكر «السيد» أنه من المشروعات المهمة أيضا مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، ونتمنى أن تكون هناك مدن ثقافية في باقى المحافظات، منوها: «مصر تستعيد مكانتها الثقافية بالتوازي مع استعادة مكانتها السياسية التى لا تنفصل عن قوتها الاقتصادية، أي أن البلد في الوقت الحالى تستعيد عوامل قوتها»، مؤكدا أن مصر طالما تستعيد تأثيرها في محيطها سياسيا، ستؤثر في كل المجالات ومنها بالضرورة الثقافة».

وأوضح: «مصر الآن تقرر ما يحدث على مستوى الجيران، انطلاقا من ممارسة دورها فى حماية الأمن القومي، مؤكدا أن هذا التأثير سيمتد حتما للثقافة»، مشيرا إلى أن المصريين يعمرون غزة وليبيا الآن وحتما سينقلون ثقافة مصر وسيواصلوا تأثيرها في الشعوب المحيطة.