وزيرة الثقافة تنعى الشاعر فؤاد حجاج.. لعب دورا في إثراء مسرح الدولة

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شاعر العامية الشهير فؤاد حجاج، الذي غيبة الموت صباح اليوم 24 يوليو بعد صراع مع المرض، وقالت إن الثقافة المصرية فقدت أحد أهم مبديعها في الأدب والشعر، مضيفة أن الراحل تميز بوضوح أسلوبه وقوة تأثير كلماته، مؤكدة على أنه لعب دورا هاما في إثراء مسرح الدولة على مدار فترات طويلة داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الشاعر فؤاد حجاج بدأ مشواره الأدبي في أواخر الستينيات، وأصدر ديوانه الأول عام 1971، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من الدواوين، والمسلسلات الإذاعية، والكتب، والبرامج الشعرية، والمسرحيات وغيرها، من أهم أعماله تترات مسلسل «حديث الصباح والمساء» إلى جانب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج الشعرية ومنها «جحا 79».

كما قدم لمسرح الدولة «قطار الحواديت»، «والله زمان يا فاطمة» ومن أشهر أعماله الأدبية وادي الخوف «ديوان بالعامية» 1971، في المحكمة «ديوان بالعامية» 1973، غنوة المطر «ديوان بالعامية» 2003، العمال والمسرح «دراسة مشتركة» 1979، غناوي القلب «ديوان مشترك» 1980، يوميات عبدالعال «قصيدة درامية» 1984، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ «قصيدة درامية» 2003، نور النار «ديوان بالعامية» 1989، وفتافيت الجمر «ديوان بالعامية» 2004.

ومن الدراسات المسرح والعمال 1989، بيتهوفن معزوفة التحدي 1995، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية 1997 للأطفال، وقطار الأحلام 2003 أعمال خاصة، طه .. قنديل من الوطن «رؤية وأشعار» عن كتاب رحلة التنوير للدكتور سمير سرحان والدكتور محمد عناني، حصل على العديد من الأوسمة والجوائز منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 «وزارة الثقافة»، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 «مهرجان الإذاعة والتليفزيون»، شهادات تكريم من أغلبية جامعات مصر، وشهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، ومنحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 «وزارة الثقافة».