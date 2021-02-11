تعرف على موعد سداد القسط الأول من أراضي الإسكان الاجتماعي

من خلال إجراء قرعة عشوائية، هكذا تخصص قطع الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وفق شروط محددة، ونظام سداد معين، تيسيرا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

نظام السداد

ويتطلب من العميل الراغب فى الحصول على قطعة أرض، أن يسدد مقدم الحجز، ويستكمل المتقدم للحجز سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

ويسدد باقي ثمن الأرض، وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

شروط الحصول

أما عن شروط الحصول على أراضي الإسكان التي تطرحها بالمدن الجديدة، تتمثل فى:

- أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم أو لأحد من أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة.

- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وليس معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

- وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

موعد سداد القسط الأول

أما موعد سداد القسط الأول من باقى ثمن الأرض، فيجب على العميل المتقدم للحجز، أن يسدده بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، وإعلان أسماء الفائزين بقطع الأراضى المطروحة.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة، هي (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة)، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

ويعد الطرح مرحلة تكميلية للعملاء الذين لم تخصص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق، الذي أعلن عنه بالصحف بتاريخ 24 و25 يوليو الماضي، بشرط عدم سحب جدية الحجز.