صحة سوهاج: تطعيم 8417 بلقاح كورونا خلال عيد الأضحى

أكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، الدكتورة كريمة حامد، في بيان أصدرته اليوم السبت، انتظام العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا، وعددها 14 مركزاً في مختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال إجازة عيد الأضحى، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، باستمرار العمل في مراكز التطعيم بلقاح كورونا على مدار الساعة.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الصحة قولها إنه تم تطعيم 8417 مواطناً بلقاح كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى توافر اللقاحات اللازمة للمواطنين الذين وصلتهم رسائل الجرعة الأولى والثانية، وناشدت المواطنين سرعة التقدم لأخذ اللقاح، والذي يعطي بالمجان حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما قدمت الدكتورة كريمة حامد خالص شكرها لجميع الفرق والكوادر الطبية بالمحافظة والعاملين بمراكز اللقاح على مجهوداتهم وتضحياتهم.

وفي سياق متصل، أشار بيان مديرية الصحة في سوهاج إلى أنه تم تطعيم أكثر من 87 الف مواطن من أبناء المحافظة حتى الآن، بالإضافة إلى تطعيم 80 مواطناً وافداً من خارج المحافظة، بالجرعة الثانية من اللقاح.

وتشهد محافظة سوهاج تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت «صفر» إصابات في بعض الأيام، كما تم عودة أغلب المستشفيات للعمل بصورة طبيعية، وفتح أبوابها أمام جميع المرضى.