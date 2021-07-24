عاجل.. العثور على جثة الغريق الثاني بساحل بحر العريش

أكدت مصادر طبية بمستشفى العريش العام، في محافظة شمال سيناء وعدد من أهالي مدينة العريش، قبل قليل، العثور على جثة الشاب الغريق، الذى لقي مصرعه في بحر العريش فجر اليوم السبت، وجرفه التيار باتجاه المنطقة الشرقية بمنطقة الساحل.

العثور على جثة «البنديري» قبالة منطقة «خلود» بساحل العريش

وأوضحت المصادر حيث تم العثور على جثة الشاب «مصطفى خليل البنديري»، الذي فُقد في بحر العريش أثناء السباحة على شاطئ العريش، فجر اليوم السبت، بعد أن سحبه التيار باتجاه المنطقة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العريش العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، ولحين معاينة الطبيب الشرعي.

وفاة شاب غرقاً فور وصوله مستشفى العريش العام

وشهدت مدينة العريش غرق شاب آخر، قبل ظهر اليوم السبت، أثناء السباحة في بحر العريش، حيث تم انتشاله من المياه في حينه، ونقله إلى المستشفى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى، ولم تفلح جميع المحاولات في إنقاذه.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام إن الشاب يُدعى «عمر محمد الكاشف»، 27 سنة، توفى فور وصله المستشفى.

شهود عيان: إنقاذ 7 أشخاص من الغرق ببحر العريش خلال 24 ساعة

وأكد شهود عيان من أهالي العريش أن ما لا يقل عن 7 أشخاص قد تم إنقاذهم من الغرق أثناء ممارستهم السباحة في بحر العريش، على مدار الـ24 ساعة الماضية، بعد أن جرفتهم الأمواج إلى منطقة المياه العميقة.

تحذيرات نشطاء «فيسبوك» من السباحة في بحر العريش

وحذر عدد من نشطاء «فيسبوك» من أبناء مدينة العريش، المصطافين من الشباب والأسر من أهالي مدينتي الشيخ زويد والعريش، من النزول إلى المياه أو السباحة في شاطئ بحر العريش، بسبب نشاط التيارات المائية والدوامات، وارتفاع الأمواج، على ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية بأن الموجة مستمرة لمدة 3 أيام بشكل متواصل.

كما حذرت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الشباب الذين يتعلمون السباحة، من نزول البحر أو الدخول في مناطق العمق، بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات المفاجئة.