كشاف مواهب.. شغلانة أمل جديدة لـ«شريف» لاعب الكرة المبتورة قدمه

تجدد أمل لاعب كرة القدم شريف الإنجليزي، بعد توقيعه عقد عمل في نادي لافيينا، الذي تقدم بعرض يحمل وظيفة جديدة له بعد بتر ساقة اليمنى، وذلك نتيجة إصابته بورم في الركبة سببه إصابة بسيطة داخل الملعب في مباراة بين فريقه «ناصر ملوي» ضد نادي سمالوط.

طبيعة وظيفة شريف الإنجليزي الجديدة

وتقدم وفد من نادي لافيينا برئاسة وائل حبيب المدير الرياضي، لزيارة اللاعب شريف الإنجليزي في منزله بالمنيا، ووقعوا معه عقد العمل في العلاقات العامة بالنادي، حسبما ذكر اللاعب في حديثه مع «الوطن»، لافتًا إلى أنها سيمارس مهام عمله الجديد من المنزل «أون لاين»، وذلك لحين تركيب الطرف الصناعي، والقدرة على الحركة مجددًا.

مساعدات تلقاها اللاعب بعد بتر قدمه

وأسند النادي إلى «الإنجليزي» مهام وظيفة أخرى «كشاف مواهب»، وهى عبارة عن اكتشاف اللاعبين المغمورين في الصعيد، وتوصيلهم بنادي لافيينا، بحسب ما أوضحه: «الحمدلله عملولي مرتب كويس»، لافتًا إلى أن بعض رجال الأعمال في «ملوي» سيتكفلون بمصاريف الطرف الصناعي الألماني له، فضلا عن مساعدات الفنان عصام السقا، والذي زاره في مستشفى قصر العيني بعد إجرائه جراحة بتر القدم: «بلدياتي ومابيسبش حد من أهالي القرية»، وكذلك إحدى سيدات الأعمال التي وعدته بعمرة، وطلبت منه تجهيز أوراقه.

وتواصل العديد من لاعبي كرة القدم والأجهزة الفنية للأندية المختلفة مع «الإنجليزي»، للاطمئنان على حالته الصحية، من بينهم رضا الويشي، لاعب الأهلي السابق، وجميع لاعبي البنك الأهلي، وأفراد الجهاز الفني من بينهم كريم حسن شحاتة، وغيرهم، لافتًا إلى أنه يشعر بتحسن مع ألم بسيط نتيجة انتهاء مفعول البنج.

مسيرة اللاعب شريف الإنجليزي في الملاعب

ويأتي ذلك بعد أن نشرت «الوطن» قصة اللاعب شريف الإنجليزي، الذي فقد قدمه اليمنى بعد عملية بتر، نتيجة لإصابته بورم في الركبة، لتنتهي مسيرته الكروية في الملاعب، والتي استمرت نحو 16 عامًا، ما بين أندية ملوي، ألمونيوم نجع حمادي، منفلوط، القليوبية «ممتاز ب»، وأبو تيج، ولم يعرف خلال هذه السنوات مصدرًا للرزق سوى لعب الكرة.