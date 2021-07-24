رجل يضرب «منتقبة» داخل نادي الصفوة بالشرقية.. «تصالحا بالقسم»

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مشاجرة بين رجل وسيدة «منتقبة»، في منطقة ألعاب الأطفال داخل نادي الصفوة، قام خلالها الرجل بالتعدي على السيدة بالضرب، وقام زوجها بالتدخل في المشاجرة، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى إصدار قرار بإيقاف عضوية الأسرتين، إلي أن تنتهي تحقيقات الإدارة القانونية بالنادي، وورود تقريرها حول الواقعة وملابساتها.

مقاطع فيديو لواقعة ضرب منتقبة داخل نادي الصفوة

وانتشرت مقاطع فيديو وأخرى من كاميرات المراقبة، لواقعة اعتداء شخص على سيدة منتقبة في منطقة ألعاب الأطفال داخل نادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، وردت السيدة على الاعتداء، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين أفراد العائلتين، وأظهر أحد مقاطع الفيديو وقوع مشاجرة بين بعض الرجال، وأشار ناشر الفيديو إلى أن المشاجرة بين الرجل الذي تعدى بالضرب على السيدة المنتقبة وزوجها، داخل نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان.

غضب بين أعضاء نادي الصفوة الرياضي

وتسببت الواقعة في حالة من الغضب بين أعضاء نادي الصفوة، حيث كتب أحد أعضاء النادي: «هو الواحد يدفع فلوس قد كده عشان يتبسط هو وأسرته، ولا عشان زوجته تتضرب وتهان في النادي، وجاء زوج السيدة وضرب الراجل اللي ضرب مراته، وبقت حرب شوارع في نادي الصفوة».

ورد أحد الأعضاء قائلاً: «حسبنا الله ونعم الوكيل، هي دي رجولة يعني لما واحد يمد ايده على ست، مش كفاية إن جوزها جه وخد حقه، فين عقابه بالقانون علشان كل واحد يعرف تمامه»

قرار فوري من مجلس إدارة الصفوة بإيقاف عضوية طرفي المشاجرة

وعلى الفور، أكد مجلس إدارة نادي الصفوة، برئاسة المهندس عادل إسماعيل حمادة، إيقاف عضوية الأسرتين، وذلك لما بدر منهما من مشادة داخل النادي، لحين الانتهاء من التحقيق للمستشار القانوني للنادي.

بيان النادي بالتحقيق الداخلي في الواقعة

وأصدر المركز الإعلامي لنادي الصفوة بياناً جاء فيه: «عقد مجلس إدارة نادي الصفوة والمكتب التنفيذي اجتماعاً طارئاً للبحث في ملابسات الواقعة، كما تم مراجعة كاميرات المراقبة، وبناءً عليه تم اتخاذ قرارات باستمرار إيقاف عضوية طرفي المشادة، لحين الانتهاء من التحقيقات، طبقاً للوائح والقوانين، وذلك حفاظاً على حقوق النادي، مع العلم بأن أطراف المشاجرة قد تم التصالح بينهم داخل قسم الشرطة، وهذا شأنهم، أما شأن النادي فلا تسامح فيه»، وأهاب مجلس الإدارة بأعضاء النادي الالتزام باللوائح والقوانين.