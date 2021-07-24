«الزراعة»: أكثر من 40 ألف زائر يوميًا لحديقة الحيوان في العيد

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة لها دور كبير يتم في الإجازات والأعياد، حيث تستقبل الحدائق أعدادا كبيرة من المواطنين، وتحظى حديقة الحيوان بإقبال كبير من المواطنين، تخطىت الـ40 ألف زائر يوميًا في أيام العيد، «ده إقبال كبير جدًا، والحديقة تعد من المتنزهات الرئيسية للمواطنين، وأكثر أماكن يتوجه اليها المواطنين، ورغم ذلك لا تزال الأسعار بها منخفضة حيث تبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات».

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن حديقة الحيوان تفتح أبوابها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الـ5 مساء، طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الثلاثاء حيث يكون هناك أعمال صيانة وتنظيف داخل الحديقة، كما أنه كان هناك إقبال على حديقة الأسماك خلال أيام العيد، بأعداد كبيرة، لكن الأغلبية الكاسحة في حديقة الحيوان.

وأردف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الشعب المصري يحب زيارة حديقة الحيوان، كما كانت هناك زيارات كثيرة لحديقة النباتات في أسوان، وكان عليها إقبال كبير في أيام العيد، حيث تحتوي على مجموعة نادرة من النباتات على أرض مصر، كما قامت وزيرة الخارجية السودانية بزيارتها خلال أيام العيد، موضحًا أن المواطنين يفضلون حديقة الحيوان، لاسيما بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، فكان هناك اشتياق كبير للكثير من المواطنين على زيارتها.