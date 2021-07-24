«أثاروا غضب الأهالي».. شباب يرقصون عرايا أثناء نقل «عفش عروسة» بالغربية

شهدت قرية «كفر سالم النحال»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، مشهد غريب أثناء نقل «عفش» عروسين بالقرية، حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا أمام سيارات النقل المحملة بجهاز العروسة، في صورة مبتذلة وخادشة للحياء، متجاهلين الأعراف والتقاليد والآداب العامة، التي تحتفظ بها القرية، والتي تمنع مثل هذا الشكل من الاحتفالات، مما أثار حفيظة أهالي القرية.

وأكد «مدحت البربري»، أحد أهالي القرية، أن مشهد رقص عدد من شباب القرية عرايا الجسد، على أنغام «الدي جي»، مستخدمين الألعاب النارية، ورافعين الأسلحة البيضاء وزجاجات المياه الغازية، آثار استياء وغضب أهالي القرية، معتبراً أنه مشهد لم تشهده القرية من قبل، وقال: «دي مكنتش زفة أو فرح بقدر ما كانت زفة عرايا».

وأوضح «إبراهيم عبد الوهاب»، أحد أهالي القرية، أنه وغيره من الأهالي لم يصدقوا ما شاهدوه من أفعال في حفل نقل عفش الزوجية، مؤكداً أن الأمر أصابهم بالدهشة، خاصةً أن الشباب كانوا عرايا من النصف الأعلى من الجسم، وهو ما يعتبر إهانة لأهل القرية ولكل منزل فيها لا يخلو من سيدات وفتيات.

ومن جانبه، أكد «سعيد العريني»، عمدة قرية «كفر سالم النحال»، أنه تم تحديد هوية الشبان الذين قاموا بمثل هذه الأفعال، التي لا تمثل العادات والتقاليد المصرية بصفة عامة، والريف بصفة خاصة، مشيراً إلى أنه سيتم إلقاء القبض عليهم بتهمة إثارة الرعب والخوف في قلوب أهالي القرية، وخدش الحياء العام.

وأضاف أنه تم التنبيه على عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى، وذلك بالتواصل مع عقلاء وكبار القرية.