«فرحة ما تمت».. مصرع كهربائي أثناء تركيب إضاءة حفل زفاف بالمحلة

شهدت منطقة «أبو شاهين»، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة مصرع كهربائي في العقد الرابع من عمره، صعقاً بالكهرباء، اليوم الخميس، أثناء قيامه بتركيب إضاءة حفل زفاف، مما تسبب في وفاته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول «عزت أ.»، 39 سنة، إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة فجأة، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية، برئاسة الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية، لمعاينة موقع الحادث ومتابعة تطوراته.

تفاصيل مصرع كهربائي فجأة قبل حفل زفاف عروسين

وتبين من التحريات الأمنية مصرع كهربائي يدعى «عزت أ.»، بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة، أثناء قيامه بتركيب إضاءة حفل زفاف في منطقة «أبو شاهين»، التابعة لحي اول المحلة بدائرة القسم ، حيث تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.