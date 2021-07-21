شهادة الاستثمار في البنك الأهلي: بفائد 9.5% ويمكنك استردادها

العديد من المواطنين يبحثون عن الادخار والربح الشهري في وقت واحد، وذلك فمن خلال جمع أموالهم وإدخارها في صورة شهادات الاستثمار عبر البنوك المحلية، ورغم استحواذ الشهادات على نسبة كبيرة من المدخرات داخل القطاع المصرفي، ترصد «الوطن» أهم شهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي خلال الفترة الحالية.

شهادة الاستثمار بفائدة 9.50%

يمكن للعميل فتح الشهادة بداية من 500 جنيه ويمكن مضاعفتها.

مدة الشهادة 10 سنوات.

يتمّ صرف العائد بشكل دوري.

فوائد تراكمية.

سعر العائد 9.50%.

يمكن الاقتراض للشهادة.

يحق للعميل أن يجري عملية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف، وفقاً والتعليمات السارية وأاسعار العوائد في تاريخ الاقتراض

استرداد الشهادة

يمكن للعميل أن يسترد قيمة الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة.

مميزات شهادة الاستثمار

العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

تدر الشهادات عائدًا تراكميًا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقًا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء وتصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

وذكر خبراء مصرفيون، أنَّ أذون الخزانة تعتبر أداة ادخارية جاذبة لأموال المدخرين و تصلح لتكون البديل الأفضل لشهادات الاستثمار، خاصة شهادات الآجال القصيرة شبيه في شهادات الاستثمار.

وأكّد الخبراء المصرفيون، في تصريحات صحفية، أنَّ أذون الخزانة تعيد نسبة العائد على شهادات الادخار نحو 10.25%، وهي النسبة ذاتها تقريبًا بالنسبة للعائد على أذون الخزانة، موضحين أنًَّ التشابه في الاستثمار بين أذون الخزانة وشهادات الادخار، حيث يشترك كلاهما في انعدام نسبة المخاطرة.