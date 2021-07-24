العقار المائل بالإسكندرية.. 17 طابقا تثير الذعر بين أهالي بحري

حالة من الترقب والخوف والهلع يعيشها سكان العقار المائل بالإسكندرية، بمنطقة بحري التابع لحي الجمرك، مساء اليوم السبت، وذلك بعد ميل العقار المكون من 17 طابقاً فجأة، أثناء تواجد السكان في العقار، حيث فوجئت أكثر من 30 أسرة يقطنون العقار، بحدوث ميل في العمارة، وسماع دوي انفجار في الأساس بدون أي مقدمات أو شروخات، الأمر الذي أثار حالة من الرعب والفزع، دفعت السكان إلى الفرار من بيوتهم خوفاً على أرواحهم.

وورد بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بحدوث ميل في أحد الأبراج السكنية في منطقة بحري الإسكندرية، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن، من أجل تأمين المنطقة، والتعرف على ملابسات الحادث، كما وصل فريق من مهندسي حي الجمرك، من أجل تأمين المنطقة ووصول اللجان الهندسية.

العقار المائل بالإسكندرية

وبدأ حي الجمرك في الإسكندرية التأكد من عملية إخلاء العقار، وذلك خوفاً على حياة المارة والسكان القاطنين في العقار، إضافة إلى قرار بإخلاء العقارات المجاورة لحين الانتهاء من عملية فحص العقار، والتعرف على أسباب ميل العقار المائل.

ويوجد بالعقار 39 شقة ومأهول بالسكان، ويقع العقار المائل في أحد الاحياء الشعبية في منطقة بحري بالإسكندرية، حيث يكتظ بالسكان من أول العقار حتى نهايته.

العقار المائل بمنطقة بحري

وتواجدت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومهندسي الحي وقوات الأمن في محيط العقار المائل وذلك من أجل عملية التامين والإخلاء سريعاً حفاظاً على الأرواح خاصة بعد حالة الخوف والهلع التي يعيشها الأهالي خاصة مع تواجدت كافة الممتلكات داخل العقار وعدم القدرة على التواجد في العقار بسبب الميل.

فيما قرر الحي القيام بعملية الإخلاء للعقار بالكامل إضافة إلى انتظار قرار اللجنة الهندسية حيال الهدم أو الترميم والتعرف على أسباب الميل المفاجئ للعقار بهذا الشكل خاصة.