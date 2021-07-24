ضبط 509 حالات إشغال خلال حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية خلال آخر أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، بنطاق جميع الأحياء لإزالة التعديات والإشغالات، وتحقيق الانضباط، تيسيرا على المواطنين، وهو ما ترتب عليه قيادة رؤساء الأحياء، 9 حملات مكبرة طوال أيام الإجازة، أسفرت عن ضبط 509 حالات إشغال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، قاد اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك حملتين لإزالة الإشغالات، استهدفت الأولى إزالة الإشغالات وتوسعة الطريق بمناطق ميدان عرابي، والتحرير، طريق 26 يوليو، شارع قصر رأس التين، والثانية استهدفت ميدان عرابي، والتحرير، وشارع السيد محمد كريم حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملتين عن ضبط عدد 120 حالة إشغال.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود ثلاث حملات لإزالة ورفع الاشغالات وفتح الطريق أمام المارة الأولي بشوارع خالد بن الوليد، والمستجد، والسيوف قبلي، ومصطفى كامل، وأمين حسونة، وخالد بن الوليد، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 48 حالة إشغال.

والحملة الثانية بشارع 45 بحري وقبلي، وشارع مصطفى كامل الراس السوداء مرورا بمنطقة السيوف شارع محمد عارف، وعمر مكرم، وعادل مصطفى شوقي، وأمين حسونه، والنخيل، أسفرت عن ضبط 112 حالة إشغال، والحملة الثالثة بمناطق طريق الجيش من شارع 45 إلي شارع الإقبال، ومسجد بدر من ش مصطفي كامل أسفرت عن ضبط 94 حالة إشغال.

وفي حي وسط، قاد المحاسب رجب النقيدي ثلاث حملات لإزالة الاشغالات والحواجز أسفرت عن ضبط 90 حالة إشغال، بدأت الأولى من ميدان محطة مصر، وشوارع احمد محرم ،المينا الشرقية، ابن زنكي، طلعت حرب، وتوجهت الحملة الثانية إلى شوارع: عبد المعطي الخيال، كامل مرسي، سامي جنينة، بورسعيد، عرفي، وعمر لطفي.

وتوجهت الحملة الثالثة إلى شوارع فؤاد، صفية زغلول، سعد زغلول، طريق الجيش، الإسكندر الأكبر، الناصر محمد، المستشفى الإيطالي، بوالينو، محرم بك، ميدان الرصافة، وعبد القادر الغرياني، حيث جرى إزالة جميع الإشغالات والتعديات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المحددة في محطة مصر، وإزالة ورفع الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، حملة بطريق المحور والهوارية حتى كارفور العروبة، وطريق الكافوري برج العرب، أسفرت عن ضبط 45 حالة إشغال، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.