مع قرب طرح الإعلان الـ15.. 10 خطوات لإنشاء حساب على موقع «الإسكان»

ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن الإعلان الـ15، المزمع طرحه قريبًا بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب.

ويعد الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، أحد المشروعات السكنية التي يطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وأعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق داخل مبادرة التمويل العقاري، وتستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3 ٪، وسداد لمدة تصل إلى 30 عامًا كحد أقصى.

ويقدم الصندوق تسهيلات عدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، من خلال توفير عدد من الفيديوهات، من حين لآخر، على الصفحة الرسمية للصندوق على الموقع الإلكتروني، وآخرها فيديو توضيحي لشرح خطوات إنشاء حساب جديد على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية إلكترونيا «أون لاين».

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

أولًا: الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ثانيًا: تصفح الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».

ثالثًا: تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية.

رابعًا: تسجيل رقم البطاقة الشخصية.

خامسًا: تسجيل رقم التليفون المحمول.

سادسًا: كتابة كلمة المرور.

سابعًا: تأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

ثامنًا: تسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر/ أنثى».

تاسعًا: تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل».

عاشرًا: وضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، ثم الضغط على كلمة «تسجيل».