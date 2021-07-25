«منها صلاة ركعتين».. الإفتاء تحدد 3 أشياء لرؤية النبي في المنام (فيديو)

تلقت دار الإفتاء الصرية سؤلا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» وكان نصه:«هل رؤية سيدنا محمد في المنام حق أم لا؟».

الإفتاء تحدد شروط رؤية سيدنا محمد في المنام

وأجاب مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، موضحا أن رؤية النبي محمد في المنام حق، لقوله صلي الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي»، وفي رواية «من رأني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي».

وأضاف «عاشور»، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، أن كل مسلم يتمنى أن يرى سيدنا سيدنا محمد: «بتصحى من النوم شبعان مش عايز تأكل، لأنك رأيت أعظم مخلوق»، وحول دلالة رؤية النبي بأنه قد يأتي بصورة مختلفة، وقد يرشد المسلم إلى دلالة خاصة.

ماذا أفعل لأري سيدنا محمد في المنام؟.. الإفتاء يرد

وحول سؤال أحد المتابعين عن ماذا يفعل لكي يرى سيدنا محمد في المنام، أجاب «عاشور»، أن توجد ثلاثة أشياء والتي جاءت كالتالي:

- أن ينوي المسلم أن يتبع سيدنا النبي

- أن يكثر من الصلاة على سيدنا محمد

- صلاة ركعتين لروية النبي في المنام

واختتم بأنه في حال التزام المسلم بالخشوع في هذه العناصر الثلاثة، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على منحه رؤية الحبيب المصطفى في المنام.

أدعية لزوال الغم

وكانت قد حددت دار الإفتاء المصرية عدد من الأدعية لزوال الغم الحزن عن المسلم والتي جاءت كالتالي:

(اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال).