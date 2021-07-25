عاجل.. تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون، باتجاه «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 مسيرات أطلقت باتجاه جنوب السعودية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح «التحالف العربي»، أنه أحبط كل محاولات الحوثيين العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، أدانت واستنكرت في وقت سابق، قيام الحوثيون الإرهابيون بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، في عمل إرهابي جبان يشكل اعتداء سافرا على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها، ويعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان، وقوف المنامة في صف واحد إلى جانب الرياض، ضد كل ما يستهدف أمن السعودية واستقرارها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين «بنا».

وأشادت الوزارة البحرينية، بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لـ«التحالف العربي» التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.