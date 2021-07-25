صابرين لـ «الوطن»: فاروق الفيشاوي كان سندا لزملائه وصاحب صاحبه

تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية لوفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع عام مع مرض السرطان.

وأكدت الفنانة صابرين في ذكرى وفاته أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان من أجدع الفنانين الذين تعاملت معهم طوال مشوارها الفني، مضيفة لـ «الوطن»: «الله يرحمه فاروق الفيشاوي كان صاحب صاحبه جدع وابن بلد، وصاحب مواقف خير كتير مع من لا يعرفه قبل الشخص الذي يعرفه».

وأضافت: «الفيشاوي كان سند لجميع زملائه لو أي موقف ضايق أي زميل ليه كان يأخذ موقفا إيجابيا، كان محبا وعطاء لكل من حوله».

واختتمت: «الله يرحمه من أصدق وأوفى من قابلت في مشواري الفني والإنساني».

توفي الفنان فاروق الفيشاوي 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان والذي أعلن اصابته به أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في أكتوبر 2018، وكان إعلانه لهذا الخبر صدمة كبيرة لجميع أصدقائه في الوسط الفني وقتها.

وقال في كلمته أثناء إعلانه الإصابة «بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه»، ليرحل عن عالمنا بعد عام من إعلان إصابته بالمرض.

وكانت صابرين نعته يوم وفاته عبر حسابه على «انستجرام» قائلة: «إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك يا أجدع وأطيب خلق الله.. ربنا يبدلك خير من الدنيا وما عليها».