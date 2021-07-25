إلهام شاهين لـ«الوطن»: الفيشاوي رفض يتعالج على نفقة الدولة

في الذكري السنوية الثانية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي والذي رحل عن عالمنا بعد صراع من مرض سرطان الكبد، كشفت الفنانة إلهام شاهين لـ «الوطن»، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته.

وقالت «شاهين»: «فاروق الفيشاوي فنان جميل جدا متنوع في أدواره التي أسعدت الناس، هو إنسان طيب جدا، صاحب صحبه وعزيز النفس، فترة مرضه الأخيرة، أصر العلاج يكون على حسابه، رغم أن علاج السرطان مكلف جدا، وكنا نقترح أن يتم علاجه على نفقة الدولة لكنه كان رافض، وقال إن هناك من أولى منه، فهذا كان موقفا محترما من مواقفه الجميلة».

وأضافت «شاهدت فاروق في مراحل مرضه أمام عيني فعلا اتعذب جدا، والغريب أنه في عز تعبه كان مفاجأة لي أن يعمل مسرحا رغم مرضه، وكان يتناول أدوية تهد ويقف على المسرح كل يوم ويحفظ، والكل يعلم أن المسرح مجهود على الشخص السليم ورغم ذلك قاوم مرضه».

وفاة فاروق الفيشاوي

رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع من سرطان الكبد حيث أعلن إصابته به أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في أكتوبر 2018.

وظل الفنان في صراع مع هذا المرض اللعين عاما كاملا حيث تدهورت حالته الصحية قبل وفاته بأيام قليلة، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى، ليدخل العناية المركزة بعد أن توقفت وظائف الكبد وفقد القدرة على النطق، ويتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ليرحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019.