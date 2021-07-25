انتهاكات الحوثيين.. مسلح يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة

أقدم مسلح حوثي يدعى «وليد أحمد محمد عز الدين»، من قرية الحلة بمديرية «جبل الشرق» بمحافظة ذمار الواقعة وسط اليمن، على قتل والدته رميا بالرصاص، بعد أن أخطأت بندقيته في قتل والده الذي وجّه نحوه 13 رصاصة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت مصادر محلية، إنّ عزالدين أقدم صباح عيد الأضحى المبارك، على قتل والدته لطيفة محمد علي عز الدين بطلقتين ناريتين وأرداها قتيلة على الفور، حيث أقدم على قتل والدته بعد فشله في قتل والده الذي صوب نحوه 13 رصاصة أخطأت هدفها، وعند خروج والدته لدفعه عن قتل والده صوب نحوها رصاصتين قاتلتين في الصدر.

مصادر: القاتل كان يصف والديه بـ«التكفيريين» وأنّهما ضد الحوثيين

وأشارت المصادر، إلى أنّ القاتل كان يقول إنّ والديه «تكفيريين» وضد الحوثيين، وهي ذات التهمة التي يطلقها على معارضيه السياسيين الرافضين لاحتلال مؤسسات الدولة، وجرائمها بحق الشعب اليمني، وفقا لما ذكره موقع «الثورة نت» اليمني.

وتابعت المصادر، أنّ الحوثيين أخذوا القاتل ونقلوه إلى جهة مجهولة، حيث يعمل مدربا قتاليا لدى الحوثيين، وعاد قبل يومين من ارتكابه للجريمة من تدريب مقاتلين حوثيين لعدة أيام.

وجاءت الجريمة بعد أيام قليلة من أخرى مماثلة أقدم عليها أحد الحوثيين يدعى «محمد علي الحرازي» في محافظة المحويت شمال غربي العاصمة «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين، بقتل والديه الذين يقتربان من الـ60 عاما رميا بالرصاص، بحجة أنّهما على ضلالة، ويرفضان اتباع نهج ميليشيا الحوثي.

من جانبه، تمكن الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية، أمس السبت، من كسر هجوم للحوثيين المدعومين من إيران، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي «صنعاء».

وقال مصدر عسكري لـ«المركز الإعلامي للقوات المسلحة»، إنّ غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.

وأشار المصدر العسكري، إلى أنّ مدفعية الجيش دمرت مخزنا للأسلحة تابعا للحوثيين، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة «صرواح»، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي» تجمعات وتعزيزات معادية وألحق بالحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير مدرعة و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.