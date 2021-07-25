كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2021 قبل بدء اللجان، مؤكدة أنّه لا صحة للأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة لها بالامتحانات النهائية، كما شددت على الطلاب بعدم الالتفات إليها، حيث تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويعقد امتحان مادة التاريخ ورقيا لمدة 3 ساعات.

وأضافت الوزارة أنّ غرفة العمليات المركزية حريصة على متابعة أي محاولات لتسريب امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2021 قبل بدء اللجان أو بعدها، وسيتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب ثبت وقوعه في تصوير أي أجزاء من أسئلة الامتحان وتسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنّ الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس التلقين والحفظ.

«التعليم»: تصحيح الامتحان إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2021، يعقد في المدارس الحكومية لطلاب الشعبة الأدبية ولا يشمل أي أسئلة مقالية، مشددة على الطلاب بالتركيز في اختيار الإجابة الصحيحة.

ولفتت الوزارة إلى أنّ الإجابة في البابل شيت ستكون بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود فقط، ويقتصر استخدام القلم الرصاص على تظليل الدوائر قبل التأكد منها، وحال التأكد من الاختيار يتم تظليلها بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه حال اختيار إجابة خاطئة يمكن للطالب وضع علمة «خطأ» عليها واختيار الإجابة الصحيحة، لافتة إلى أنّ تصحيح الامتحان يتم إلكترونيا فقط دون تدخل أي عنصر بشري، والامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ امتحانات الثانوية العامة هي الأفضل في تاريخ الثانوية، وجميع أسئلة الامتحانات وضعت من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتنسيق مع كبرى المؤسسات العالمية.