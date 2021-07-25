عاجل.. أسئلة التاريخ تصل إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

كشفت غرفة العمليات المركزية المشكلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ جميع لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021 في مختلف المحافظات، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة التاريخ، وأوراق البابل شيت، استعدادا للامتحان الذي ينطلق في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري، وتستمر لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنّ عملية نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّنة تماماً، وجميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت بصورة منتظمة منذ بدايتها في 10 يوليو الماضي، مؤكداً أنه تم تحرير 177 محضر غش، لافتاً إلى أنه لا صحة لإعلان نتيجة الامتحانات في كل مادة وحدها، مؤكداً أن إعلان النتيجة سيكون بعد حوالي 10 أيام من الانتهاء من عقدها.

«شوقي»: أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم تعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات داخل اللجان، موضحاً أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 مستمرة وتتم إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة في مختلف المحافظات، على جميع اللجان الامتحانية للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات.

جدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم، في مختلف المحافظات، كثفت من الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية، وحرصت على قياس درجة حرارة الطلاب والمعليمن قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية، وأوضحت المديريات أنها حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة مستجدات سير العملية التعليمية.